كريم عبدالعزيز وأحمد عز يتنافسان على أعلى الإيرادات.. وهذا ما قاله الأخير لـ"فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتدمت المنافسةُ بين الثنائي المصري أحمد عز وكريم عبدالعزيز على تحقيق إنجاز سينمائي تاريخي لم يسبقهما إليه فنان مصري، وذلك قبل مشاركتهما في فيلمهما السينمائي الجديد "1919"، حيث يتصارع الثنائي على دخول نادي المئة في تحقيق أعلى الإيرادات في السينما المصرية.

ويواصل كريم عبدالعزيز، نحو الوصول إلى 100 مليون جنيه إيرادات لفيلمه السينمائي "الفيل الأزرق 2"، بعدما أضاف الفيلم أمس الإثنين إيرادات أوصلته إلى إجمالي إيرادات 93 مليونًا بعد 40 ليلة عرض، حيث تم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 25 يوليو الماضي.

ويقترب الفنان أحمد عز من المنافسة يومًا بعد الآخر وربما يسبقه، خاصةً أن الفيلم يتصدّر الإيرادات اليومية متفوقًا على جميع منافسيه حيث حقق إيرادات إجمالية وصلت 85 مليونًا بعد 26 ليلة عرض.

ويؤكّد مراقبون أن الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، قادران على الوصول لهذا الإنجاز غير المسبوق في السينما المصرية.

وقال الناقد المصري طارق الشناوي في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن الإيرادات العالية التي تم تحقيقها مؤخرًا تعود لاحترافية صُنّاعها في تقديم مادة جيدة للجمهور، مضيفًا أن اعتماد صُنّاع السينما على شعبية بعض النجوم لدى جماهيرهم إضافة إلى ارتباطهم بالأجزاء الأولى من هذين الفيلمين بالأخص، مهّد للوصول إلى هذا الرقم الصعب، في ظل تراجع نجوم آخرين.

وتوقّع طارق الشناوي وصول كريم عبدالعزيز لهذا الرقم قبل أحمد عز، ولكن الأخير سيصل أيضًا لنفس الرقم وربما يتجاوزه ولكنه سيحسب له فرق توقيت عرض الفيلم لأن "الفيل الأزرق 2" سبق "ولاد رزق 2" بـ15 يومًا، موضحًا أن هذا سيصب في صالح أحمد عز.

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وأعرب الفنان المصري أحمد عز، في تصريح مقتضب لـ"فوشيا" عن سعادته بتحقيق فيلم "ولاد رزق 2" لهذه الإيرادات، لافتًا إلى أن الجهة المنتجة للأعمال الفنية هي من تنظر لهذه الأرقام ولكن علاقته بالفنان كريم عبدالعزيز أقوى من هذه النظرة خاصةً أنهما سيجتمعان في فيلم جديد قريبًا.

وعن الوصول لنادي المئة مليون جنيه تحديدًا قال عز إن الصناعة لا تقتصر على دور الفنان فقط بل هناك فريق عمل كبير وتوليفة دسمة وراء تحقيق هذا الإنجاز ككل، مؤكدًا أن هذا الرقم سيضيف لتاريخه السينمائي بكل تأكيد ولكنها منافسة شريفة مع نجم كبير بحجم كريم عبدالعزيز والجمهور هو من سيحسم الأمر في النهاية.

تأتي هذه المنافسة في ظل جمع شركة "سينرجي" فيلمز بين الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما من خلال فيلم "1919"، حيث قام الثنائي بتصوير الأفيش الدعائي وإعلان تشويقي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، فيما يواصل صُناع الفيلم العمل على الانتهاء من كتابته ومعاينة أماكن التصوير.

وتدور أحداث فيلم "1919"، حول الكفاح السري والاحتلال الإنجليزي في مصر إضافة إلى قصة بطولة مصرية عظيمة بعيدة عن بطولات الجيش، وهي بطولة الشعب واستعراض قوة المصريين إبان الاحتلال الإنجليزي في المقاومة والكفاح بإمكانيات بسيطة للغاية.