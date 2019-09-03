شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يخطف الأنظار بمسلسله "بحر" والجمهور يشيد بأداء الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم ماجد المصرى أنظار الجماهير بعرض ثانى حلقات مسلسله "بحر"، الذى يعرض على قناة الحياة، تحديدا جمهور البيوت، لاسيما أن المسلسل يتناول عدة قضايا فى محتواه الدرامى، أهمها الأسرة المصرية البسيطة والحب والرومانسية.

وتألق ماجد المصرى فى أولى بطولاته الدرامية بـ"بحر"، حيث ظهر المصرى متقناً للهجة الصعيدى التى لطالما تعجب الجمهور، والتى يلتف حولها جمهور المنازل، بالإضافة للأداء التمثيلى الذى يقدمه المصرى فى أولى حلقات المسلسل، كما أشاد النقاد وراود مواقع التواصل الاجتماعى بأداء الممثلين، تحديدا الفنان محمد دياب، ومحمد على رزق ونورهان وأحمد كشك.

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ويبدو أن مسلسل "بحر" سيأخذ اهتمام الجمهور خلال الحلقات المقبلة، نظرا لسخونة أحداثه، والتفاصيل المتتالية والمتتابعة لأبطاله، وهو ما يدفع الجماهير لمتابعة المسلسل فى كل حلقة، مسلسل "بحر" يعرض فى السابعة مساء يوميا، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.