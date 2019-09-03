شكرا لقرائتكم خبر عن "أسد أسود" يجمع بين محمد رمضان وآل دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حاليا النجم محمد رمضان على التحضيرات الأولية لفليم "أسد أسود" الذى يتم تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب وحتى الآن فى مرحلة اختيار فريق العمل استعدادا للبدء فى تصويره .

ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوارعبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى.

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كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.