صناع فيلم الأنيميشن Ji Yuan Tai Qi Hao على السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا حضور صناع فيلم الانيميشن Ji Yuan Tai Qi Hao المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان وعلي رأسهم مخرج العمل Yonfan gestures. وكان مهرجان فينسيا منح أمس الاثنين جولي آندروز جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر، وهي النجمة البريطانية الشهيرة الحاصلة علي الأوسكار عن فيلم Victor Victoria و Mary Poppins ، وهي النجمة الشهيرة التي أحبها الجمهور بشكل كبير من خلال فيلم The Sound of Music التي ترشحت من خلاله للأوسكار. Advertisements الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا افتتحت فعاليتها الأربعاء الماضي ويستمر حتي 7 سبتمبر المقبل.

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