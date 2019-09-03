فيديو| أحمد فلوكس يكشف سبب رفضه فيلم عالمي بطولة جاكي شان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان.

وقال فلوكس، في أثناء لقائه ببرنامج " the insider" بالعربي، المعروض على شاشة دبي، :" تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة".

وتابع فلوكس: " كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما خمسة أيام فقررت وقتها اختيار الممر".

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وأضاف فلوكس: " ابني سيف كان زعلان عشان رفضت الفيلم، ولكن لما عرف إن الممر يخص الجيش المصري فرح، ولما حضر العرض الخاص أخدني بالحضن، وقالي دلوقتي عرفت إنت ليه اخترت الممر، والفليم عجبه جدا".

وحقق فيلم الممر ما يقرب من 75 مليون جنيه منذ بداية عرضه حتى الاَن.

فيلم الممر بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.