في أول ظهور بعد أزمتها الصحية.. فجر السعيد تبكي على الهواء: "توقعت الموت في أي لحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مساء أمس الاثنين، بمداخلة هاتفية ببرنامج "هنا الكويت" على قناة "سكوب"، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد فترة غياب طويلة بسبب أزمتها الصحية، لتتصدر فجر السعيد بعدها قائمة بحث جوجل.

وبدأت فجر السعيد حديثها بمحاولة طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في طريقها للشفاء، رغم أن المرض يؤثر عليها ولا تستطيع التحرك، حيث تقيم للعلاج في فرنسا.

وأكدت فجر السعيد أن محبة الناس لها لا تقدر بثمن، ورغم حزنها على مرضها إلا أنها تشعر بسعادة غريبة بسبب حب الناس وسؤالهم عنها، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج لثلاثة أشهر لكي تتعافى لكنها تجاوزتها في فترة أقل بسبب حب الناس.

وتابعت فجر السعيد، من اتفقت واختلفت معهم، توحدوا في الدعاء لها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع الموت في أي لحظة رغم خروجها من العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، موضحة إنها تحتاج قرابة شهرين لتعود مرة آخرى لتمارس حياتها الطبيعية، لتنخرط بعدها في نوبة من البكاء بررتها بالحنين لعملها ووطنها الكويت.

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مداخلة فجر السعيد

ووجهت "السعيد" في نهاية المداخلة شكر خاص للفنانة أحلام قائلة: "أحلام أختي وصديقتي وقطعة من قلبي لم تتركني منذ تعبي حتى اليوم، وهي عنوان الوفاء، لقد مدت يدها لي لتنتشلني من الأرض.

وفور انتهائها من المداخلة، تلقت فجر السعيد العديد من رسائل الدعم من أصدقائها في الوسط الفني، حيث كتبت الفنانة ديانا حداد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "الحمد لله على سلامتك الغالية الإعلامية فجر السعيد وخطاكي الشر".

وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية،

وكانت الإعلامية الكويتية قد أصيبت بتسمم في الدم، نتيجة خطأ طبي عقب إجرائها لعملية "تحويل مسار".