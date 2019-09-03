بالفيديو| شيماء سيف لزوجها: "ربنا يحفظك ويديم وجودك في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو يضم ألبوم صور متنوعة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام". ومزجت شيماء الفيديو بأغنية للمطربة أصالة بعنوان " الناس تحسدني"، وعلقت: " ربنا يحفظك ويديم وجودك في حياتي ويبعد عننا أي شر يا رب". يذكر أن محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

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