ابنته فنانة شهيرة والسجائر كادت تنهي حياته.. حكايات محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واحد من الوجوه المألوفة في السينما والدراما، ملامحه مصرية خالصة، لديه قدرة عالية على التقمص والتجسيد، فنان مصري برع في السينما، وتألق في الدراما، وتعملق على المسرح، إنه الفنان المصري محمود مسعود، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونرصد لكم في التقرير التالي معلومات عنه:

- ولد محمود مسعود في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر من العام 1952.

- حصل مسعود على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- عمل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، لينتقل من المسرح إلى السينما، ويشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها أفلام "المتمرد، الشرسة".

- شارك مسعود بالعديد من الأدوار في التليفزيون، ومن المسلسلات التي عمل بها: (اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر).

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- كان آخر أعماله مسلسل "لآخر نفس"، في رمضان الماضي، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

محمود مسعود في أحد أعماله

- ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل "شمس الأنصاري، ومسلسل "حكايات بنات" في 2012، والتي ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

إيمان مسعود في شمس الأنصاري

- في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها مستشفى الأمل والحياة بالمهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتي تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

محمود مسعود