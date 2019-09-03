تامر حسني يكشف سبب تخليه عن شعره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له بـ"لوك جديد"، تخلى فيه عن شعره تمامًا.
كتب حسني: "حسيت في أول صورة نزلتها إني شبه نفسي في مسلسل (آدم) و(عمر و سلمى٣) فتجرأت أكتر وإديتها مووووس و رزقنا على الله، عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد، مسائكم كله رضا".
يُذكر أن الفنان تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلاً في الساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، بمناسبة مرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية.
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