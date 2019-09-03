ريا أبي راشد تودع فينيسيا برحلة بحرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد جمهورها ومتابيعها على "إنستجرام"، مقطع فيديو في مدينة فينيسيا بإيطاليا.

ظهرت أبي راشد في الفيديو، تستقل يختًا وسط البحر، وعلقت: "كان ممتعًا كما هو دائمًا"، نلتقي العام المقبل، مع السلامة فينيسيا الجميلة".

ريا أبي راشد حاليًا في إيطاليا لتغطية مهرجان فينيسيا الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 28 أغسطس وتستمر حتى يوم 7 سبتمبر.