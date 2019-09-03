محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد جمهورها ومتابيعها على "إنستجرام"، مقطع فيديو في مدينة فينيسيا بإيطاليا.
ظهرت أبي راشد في الفيديو، تستقل يختًا وسط البحر، وعلقت: "كان ممتعًا كما هو دائمًا"، نلتقي العام المقبل، مع السلامة فينيسيا الجميلة".
ريا أبي راشد حاليًا في إيطاليا لتغطية مهرجان فينيسيا الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 28 أغسطس وتستمر حتى يوم 7 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تودع فينيسيا برحلة بحرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.