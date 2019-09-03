كايا غربر في عيدها الثامن عشر .. هل تفوقت على والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - تحتفل عارضة الازياء الأميركية والممثلة الشابة كايا غربر Kaia Gerber بعيدها الثامن عشر اليوم .



كايا واسمها الكامل كايا جوردان غربر من مواليد العام 2001 في ماليبو في كاليفورنيا. وهي ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كراوفورد" Cindy Crawford. من زوجها راندي غربر .

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بدات مسيرتها المهنية في عرض الازياء في العام 2014 ولا زالت حتى اليوم .



عملت لصالح وكالتي DNA Model Management (New York) و VIVA Model Management (Paris, London).

كايا غربر أفضل عارضة لعام 2018





وشاركت في عروض أشهر الماركات العالمية أبرزها "شانيل" Chanel، و"سانت لوران" Saint Laurent، و"ايزابيل مارانت" Isabel Marant، و"كلوي" Chloe، و"فالنتينو" Valentino، وفيرزاتشي، وألكسندر وانغ، و برادا” Prada ، وفيندي، وموسكينو، ورواج باريس، وكالفين كلاين وغيرها.



اختيرت وجه الحملة الإعلانية لساعات أوميغا عام 2018 كما اختيرت كوجه اعلاني لماركة ايف سان لوران بوتيه YSL Beauté .

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فازت بجائزة عارضة العام The Fashion Awards 2018 متفوقة بذلك على أشهر العارضات مثل جيجي حديد وبيلا حديد وكيندال جينر وغيرهن .



وظهرت لأول مرة كعارضة في فيديو كليب John Eatherly في اغنيته Burnout في العام 2019.