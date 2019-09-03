بالصور.. هند صبري تحتفل مع جمهورها بعد استلامها جائزة سينما أورد

أحتفلت النجمة هند صبري مع جمهورها بعد إستلامها جائزة "ستارلايت سينما أورد StarlightCinemaAward"، والتي منحتها إياها مؤسسة الصحفيات الايطاليات.

ووجهت انجمة هند صبري رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وفاز بها من قبل عدد كبير من

".

يذكر أن النجمة هند صبري شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد

صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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