بالفيديو.. لحظة وفاة جوانا ساينز جارسيا

لفظت الفنانة العالمية جوانا ساينز جارسيا أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز الـ 30 عاماً، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم، حيث انفجار جهاز للألعاب النارية في أثناء تقديم عروضاً غنائياً، في مدينة لاس بالماس دي جران كناريا، بإسبانيا. النارية في أثناء تقديم عروضاً غنائياً، في مدينة لاس بالماس دي جران كناريا، بإسبانيا. وتسبب انفجر الجهاز الألعاب النارية في لإصابة الفنانة جوانا في بطنها؛ ما أدّى إلى فقدانها الوعي وسقوطها معانطلاق صرخات ممّن حولها. ونقل فريق الإسعاف الطبي المغنية إلى المستشفى، وتأكّدت وفاتها في وقتٍ لاحق. Advertisements

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