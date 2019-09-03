"الإسكندرية السينمائي" يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ 35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن بوستر دورته الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة

الثقافة ، ود.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

قام بتصميم البوستر الفنان محمد الكومي، و فكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء

القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة، منعكسا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا، كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان واسم نجمة الدورة الفنانة نبيلة عبيد.