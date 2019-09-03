بينا نحضن قلوبنا بايدينا.. جديد هاني شاكر

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغنياته "بينا" بأستوديو أم ساوند والتي تعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت لهاني محروس. صوت لهاني محروس. ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الاسكندراني وتقول كلماتها: بينا حبيبي الهوا بينادينا بينا نحضن قلوبنا بايدينا نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا نشيلوا غرامنا في عينينا Advertisements الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها في ساعة متأخرة من صباح أمس ودخلت مرحلة المكساج وإعداد الماستر استعدادا لطرحها خلال ايام قليلة عبر شبكة الانترنت وموقع اليوتيوب.

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