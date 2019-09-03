بحلاقة زيرو.. تامر حسني يثير الجدل في أحدث "نيو لوك"

أثار النجم تامر حسني الجدل في أحدث "نيو لوك"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله بحلاقة زيرو، مما أثار إعجاب واندهاش جمهوره ومحبيه.

وعلق النجم تامر حسني على النيو لوك قائلاً: "حسيت في أول صورة نزلتها أني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر و اديتها مووووس و رزقنا على الله..عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد ...مسائكم كله رضا".

وكان النجم تامر حسني بدء لتحضير تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "مش أنا"، ولهذا السبب حلق النجم تامر حسني شعره "زيرو".

كما يستعد أيضاً لتحضير الأغاني الخاصة للفيلم، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب من أجل ألبومه القادم، والمقرر طرحه في صيف عام 2020.

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ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد

سلام، عائشة بنة أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، والممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب ومحتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن النجم تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر من الشهر الجاري، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.