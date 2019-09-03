بالفيديو.. ريني فينيكس تطرح "PEACHY" أحدث كليباتها

طرحت الفنانة العالمية ريني فينيكس أحدث كليبتها بعنوان "PEACHY"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية ريني فينيكس طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ANXIETY"، وحققت الأغنية نجاحا واسعا عبر موقع السوشيال ميديا.

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