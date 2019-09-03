رامي صبري يحتفل مع جمهوره بـ "أنا بابا"

احتفل الفنان رامي صبري مع جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل العالمي "فيس بوك"، بمناسبة تخطي أغنية "أنا بابا" حاجز المليون الأول مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفديوهات العالمي "يوتيوب". مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفديوهات العالمي "يوتيوب". حيث كتب "صبري" قائلة :"أكتر من مليون مشاهدة لاغنية أنا بابا من ألبوم فارق معاك". لاغنية أنا بابا من ألبوم فارق معاك". Advertisements يشار إلي أن "أنا بابا" ضمن ألبومه الجديد "فارق معاك" وهي من كلمات الشاعر الغنائي هالة علي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

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