لجنة تحكيم برنامج The Talent تختار 350 متسابقًا

مرحلة جديدة تنطلق يوم الأحد الأول من سبتمبر 2019 في رحلة البحث عن الفوز بلقب "The Talent"، وهو البرنامج الأول في العالم العربي لاكتشاف أجمل المواهب والأصوات الغنائية عبر تكنولوجيا لغة العصر الحديث "السوشيال ميديا"، تحت شعار "غرّد للنجومية"، الذي سيمنح الموهبة الفائزة باللقب عدا عن الشهرة، فرصة اقتحام عالم النجومية، وتوقيع عقد إنتاج موسيقي مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" هرم شركات الإنتاج والترفيه الموسيقي في العالم العربي.

وقد شهدت انطلاقة "The Talent" البرنامج الأول من نوعه على المنصات الرقمية في العالم العربي، والذي تم الإشتراك فيه عبر التطبيق الرقمي أو الموقع الالكتروني للبرنامج حيث المشترك يسجّل حسابه ومن ثم يقوم بتحميل مقطع فيديو خاص به يظهر فيه موهبته في الغناء، وهي المرحلة الأولى التي استمرت لمدة شهر من تاريخ 20 يوليو الى 15 أغسطس ، وتم حينها إستلام عشرات الآلاف من طلبات المشتركين مصحوبة بالفيديوهات التي سجّلوها أصحاب المواهب الباحثة عن النجومية واللقب، الأمر الذي انعكس إيجابا

وأسعد لجنة التحكيم الفخرية "The Talent" ، التي تقودها "ذهبية البرنامج" المطربة نوال الزغبي، مع عضوية كل من النجوم: والفنان المغربي عبد الفتاح الجريني ، الملحن والمغني المصري محمد رحيم، الممثل ومقدم البرامج اللبناني طوني أبو جودة، المذيع والمؤثر السعودي فيصل الزهراني.

في المرحلة الأولى ، وبعد مشاهدة جميع الفيديوهات المستوفاة للشروط اللازمة على صعيد جمالية الصوت والصورة والإضاءة وموقع وطريقة وتقنية التصوير قدر الإمكان ، تأهل حوالي الـ 350 مشترك ، وقع عليهم الإختيار للإنتقال للمرحلة التالية.

أما الآن في المرحلة الثانية وابتدءاً من أول سبتمبر وحتى 10 سبتمبر الحالي، أصبحت ملفات وفيديوهات المتسابقين المشاركين في "The Talent" متاحة أمام الجمهور والمتابعين من المحيط الى الخليج العربي وبلاد الإغتراب، عبر المنصات التالية وهي : تطبيق البرنامج ، موقعه الالكتروني ، "اليوتيوب"، بالإضافة الى Facebook +

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Twitter + Instagram + Snapchat كي تبدأ مرحلة التصويت للمشتركين، حيث سيتم احتساب التفاعل الذي يحرزه الفيديو الخاص بكل متسابق ومتسابقة عبر جميع المنصات المذكورة أعلاه، وسيضاف الى ذلك نتائج تقييم لجنة التحكيم لموهبته وآدائه، وبناء على ذلك يتم اختيار المتأهلين الـ20 للمرحلة الثالثة التي تبدأ في 12 سبتمبر حتى 22 سبتمبر.

ولضمان نسبة المشاركة بشكل أكبر قمنا بإبرام إتفاقيات خاصة مع مختلف المنصات المذكورة أعلاه ، إنما ستتوفر خانة للتصويت على منصة تويتر إبتداءا من 12 سبتمبر ، حيث يمكنك التصويت من خلال هذه الخانة الخاصة ببرنامج The Talent بالإضافة الى مشاركتكم وتفاعلكم على جميع المنصات الأخرى. وسوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة.

من جانبها، تمنّت لجنة تحكيم برنامج "The Talent" من المتسابقين الـ٢٠ الذي ستم إختيارهم للتأهل للمرحلة الثانية أن يستعدّوا جيدا للتحدّي في هذه المرحلة وتحفيز معجبيهم وأصدقائهم وذويهم على التفاعل مع جميع فيديوهاتهم لمساعدتهم بلوغ المرحلة المقبلة التي تبدأ من 12 سبتمبر حتى 22 سبتمبر .

ويجدر الذكر مجدداً في المرحلة الثانية الحالية التي تبدأ من 1سبتمبر ، أن كل : مشاهدة، إعجاب، مشاركة وتعليق، على الفيديوهات التي تتضمن أغاني المتسابقين، ستزيد وتساهم لوصول المشتركين الـ ٢٠ الى المرحلة التالية ومواصلة المشوار.