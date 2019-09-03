بجاكيت فسفوري.. سامية الطرابلسي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة التونسية الشابة سامية الطرابلسي، جلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشيهر "الانستقرام". وظهرت، سامية الطرابلسي من خلال الجلسة بإطلالة رشيقة حيث ارتدت جاكيت فسفوري. ومن ناحية اخري تواصل "سامية" عروض Advertisements مسرحية "3 أيام في الساحل" مع الفنان محمد هيندي ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد والمخرج مجدي الهواري. مسرحية "3 أيام في الساحل" مع الفنان محمد هيندي ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد والمخرج مجدي الهواري. ويذكر ان آخر اعمال سامية الطرابلسي فيلم "عيش حايتك"، مع الفنان سامح حسين وساندي ومن وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني. الفنان سامح حسين وساندي ومن وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني.

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