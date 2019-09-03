بالصور.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة يارا الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت الفنانة يارا من خلالها بإطلالة أنيقة، باللون بيج. يارا من خلالها بإطلالة أنيقة، باللون بيج. يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "أبقى أسيرك"، وهي من كلمات عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحانتركي الشريف، و توزيع مهند خضر، كما حققت الأغنية نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا. بعنوان "أبقى أسيرك"، وهي من كلمات عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحانتركي الشريف، و توزيع مهند خضر، كما حققت الأغنية نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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