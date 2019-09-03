بالصورة والفيديو: رولا يموت بأجرأ إطلالة بالساحة الفنية اللبنانية.. تعرت ولم تغطي جسدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في إطلالة تكاد تكون الخطوة الأجرأ التي تقوم بها فنانة أو عارضة عربية، قررت النجمة اللبنانية، رولا يموت أن تسبق أختها هيفاء وهبي، والطريقة وحيدة ومضمونة، التعري والإستغناء عن أي ملابس تغطي جسدها.

رولا يموت، نشرت فيديو صدم متابعيها ورواد مواقع التواصل الإجتماعي لما يتضمنه من جرأة لم نعرفها ولم نرها الا في أفلام البورنوغرافي، على مايبدو ترويج لأحدث عمل غنائي لها.

وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة! #رولايموت).

كما نشرت رولا صورة تُظهر جسدها وهو شبه عاري بالكامل وكتبت عليها معلقة.

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تنبيه هام : هاي الصفحة هي صفحة تخص عرض الأزياء بكل أنواعها. وصاحبة الصفحة هي عارضة أزياء ونجمة إعلانات وبالأخص لماركتها الخاصة بال bikini, Lingerie, babydolls

@bootybikiniworld

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