شاهدوا.. أحمد ابراهيم يكشف سر تعاونه مع أصالة رغم خلافها مع أنغام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 09:52 مساءً - أشاد الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم بردود الافعال على أغنيته مع الفنانة السورية أصالة.
وعبر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنية “جابو سيرته” والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية وأصبحت واحدة من انجح الاغنيات في ألبومها الجديد.
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https://www.instagram.com/p/B13e10Snxib/جابوا_سيرته
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