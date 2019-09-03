شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائي" يُكرم البريطاني تيري جيليام في دورته الـ41 والان مع التفاصيل

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني تيري جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 41 المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل داخل دار الأوبرا المصرية.

وقال رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، في بيان، إن جيليام مخرج عبقري وساحر، يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية، مؤكدا على أنه بلا شك أحد عظماء السينما الحقيقيين.

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وأكد حفظي أن مهرجان القاهرة يفخر بمنح "جيليام" تكريما عن مجمل أعماله الرؤيوية التي قدمها على مدار أربعة عقود تتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية وفرادة وقدرة على التأثير، والتي يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمي الأيقوني "برازيل" الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم "الرجل الذي قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote" الذي استغرق ثلاثة عقود في تنفيذه انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات كوميدي بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، اختاره مهرجان كان كفيلم ختام دورته الحادية والسبعين.

وكشف رئيس المهرجان عن إتاحة الفرصة للجمهور وصناع السينما للاستمتاع بـ "جيليام" في جلسة نقاشية تقام داخل دار الأوبرا المصرية، بحيث يتحدث الأخير خلالها عن حياته ومسيرته الفنية.

ووفقاً للبيان، فقد أبدى تيري جيليام سعادته بالتكريم، واصفًا إياه بالشرف العظيم أن يختاره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليمنحه الجائزة التقديرية، مؤكدًا حماسه للحضور إلى القاهرة كي يحتفل بفن الحكي مع جمهور السينما وصناعها.