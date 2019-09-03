فيديوجراف.. أغلى 10 صفقات في ميركاتو صيف 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الإثنين، على الميركاتو الصيفي لعام 2019 في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى، بعدما شهد عديدا من الصفقات المدوية طوال أيامه.

جريزمان يعترف بمحاكاة احتفال ليبرون جيمس وتسديدة ميسي



وشهدت الدوريات، الإسباني والإنجليزي والإيطالي، وبعدها بقليل الألماني، هيمنة كبيرة على سوق الانتقالات الأوروبية، وعلى الصفقات الكبيرة فيها.

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وكانت أغلى صفقة من نصيب البرتغالي جواو فيليكس، الذي انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيمة وصلت إلى 126 مليون يورو.

وفي المركز الثاني كانت صفقة برشلونة الإسباني الأهم، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان قادما من أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي أهم 10 صفقات في الميركاتو الصيفي..