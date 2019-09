شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Laundromat لـ ميريل ستريب بمهرجان تورونتو 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يوم 9 سبتمبر الجاري عرض فيلم النجمة العالمية ميريل ستريب و جاري أولدمان، The Laundromat ضمن فعاليات المهرجان، الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا وهو من إخراج المخرج ستيفن سودربرج.

من جانب أخر تشارك ميريل ستريب في بطولة الفيلم الكوميدى "Let Them All Talk" وأنضم إلى ستريب Candice Bergen و Dianne Wiest و Lucas Hedges و Gemma Chan.

Advertisements

ويدور الفيلم حول قصة مؤلفة شهيرة تقوم برحلة مع الأصدقاء القدامى للحصول على بعض المتعة، لـيأتي ابن أخيها ويجد نفسه متورطًا مع وكيل شاب.