شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الإسكندرية السينمائى" يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر دورته الـ35 التى تقام فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية د.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وقام بتصميم البوستر الفنان محمد الكومى، وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة، منعكسا عليها ضوء الشمس الذى يمنحها شكلا مبهرا، كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبى المرصع بالجواهر الذى رسم به السفينة والشريط السينمائى ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان واسم نجمة الدورة الفنانة نبيلة عبيد.