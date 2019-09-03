شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة "بلا دليل" توشك على الانتهاء من مونتاج أول 5 حلقات من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت المخرج منال الصيفى على الانتهاء من مونتاج ومسكاج أول 5 حلقات من مسلسل "بلا دليل" بطولة النجوم درة وخالد سليم، وذلك بالتزامن مع تصوير المسلسل، الذى قطعت من خلاله شوطاً كبيرا فى التصوير حيث تصور حاليا فى الأسبوع الرابع من المسلسل، من إنتاج شركة سينرجى .

وتصور حالياً الصيفى بكثافة كبيرة، وذلك رغبة من صناع العمل فى عرضه خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهو ما دفع فريق العمل على التعاون فى سرعة التصوير وتذليل جميع العقبات من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت ممكن.

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"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي .