شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم GOOD BOYS يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من فيلم GOOD BOYS إيرادات وصلت إلى 70 مليون دولار حول العالم وهو ما يضاهى أكثر من 3 أضعاف قيمة ميزانته التى قدرت بـ 20 مليون دولار أمريكى.
يدور فيلم GOOD BOYS حول تسرب ثلاثة أولاد فى الصف السادس من المدرسة ويبدأون رحلة مشوقة وهم يحملون المخدرات المسروقة عن طريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، اللاتى يحاولن العودة إلى المنزل فى الوقت المناسب لحضور حفلة انتظروها كثيرا.
فيلم GOOD BOYS من بطولة يعقوب تريمبلاى، كيث ل. وليامز، برادى نون، مولى جوردون، ميدورى فرانسيس، إيزاك وانج، ميلى ديفيس، جوش كاراس، ويل فورتى، ومن إخراج جين ستوبنيتسكى الذى شارك ف التأليف جنبا إلى جنب مع لى أيزنبرج.
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