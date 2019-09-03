صور لحفيدتا هيفاء وهبي تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 08:42 مساءً - نشرت ” زينب فياض ” الإبنة الوحيدة للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا لابنتيها ” رهف و دانييلا ” . واللاتي ظهرن بها بإطلالة عفوية وهما يرتديان ملابس قصيرة وبشكل انيق .. وبدا الشبه الكبير بينهما وبين جدتهما الفنانة هيفاء وهبي . ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما الجميلة التي التقطتها لهما زينب بنفسها . وانهالت التعليقات التي عبر المتابعين من خلالها عن جمالهن . Advertisements يذكر أن زينب فياض هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول ” نصر فياض ” والتي تزوجته في صغرها .. ثم تنازلت عنها من أجل الطلاق ودخول عالم الفن . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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