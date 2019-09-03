نوال الكويتية بقمة أناقتها على مسرح طلال مداح في أبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة الكويتية نوال بحفل حاشد احيته على مسرح طلال مداح في مدينة أبها ختاماً لحفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

نوال اعتلت قمة الأناقة بفستان أزرق طويل من تصميم زهير مراد، أبرز رشاقة قوامها، ورفعت شعرها للخلف بتسريحة شديدة الأناقة، في الوقت الذي تزينت فيه بأقراط ماسية ضاعفت بريق طلّتها، وهو الـ«لوك» الذي لاقى اعجاب فانز النجمة الكويتية.

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باقة من أجمل الأغاني، اشعلت بها نوال أجواء الحفل، حيث تفاعل معها الحضور بشكل مكثف، وقد اعربت النجمة الكويتية عن سعادتها بهذا الحفل، وكتبت: «تشرفت بغنائي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها .. واستمتعت بحضور هذا الجمهور الأكثر من رائع .. أسعدتوني الله يسعدكم».

من ناحية أخرى، طرحت النجمة الكويتية نوال مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «قسم وسمعني» من كلمات فيصل السديري، توزيع رأفت، ألحان سهم.