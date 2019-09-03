الحرس الثوري يحاصر الفن السابع.. تنديد باعتقال سينمائية إيرانية

أعرب مئات الفنانين الإيرانيين عن قلقهم بشأن اعتقال استخبارات مليشيا الحرس الثوري لمصورة فوتوغرافية شهيرة داخل البلاد، منذ قرابة شهر تقريبا، وسط انقطاع أخبارها منذ ذلك الحين.

وقال نحو 200 ممثل سينمائي وفنان مسرحي إيراني، على الأقل، في بيان جماعي لهم، إن احتجاز نوشين جعفري على هذا النحو منذ مطلع أغسطس/آب الماضي أمر يدعو للقلق بشدة.



وذكر البيان، المتداول عبر موقع "زيتون" المحسوب على تيار الإصلاحيين في إيران، الثلاثاء، أن عائلة جعفري لم تسمع صوت ابنتها سوى مرتين فقط منذ القبض عليها، إحدى تلك المرات هاتفيا لعدة دقائق، والأخرى كانت (نوشين) ترتجف وهي تتحدث في مقطع صوتي عبر الفضاء الافتراضي تعلن براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، وتطلب النجدة.

وذكر الموقعون على البيان أن جهاز استخبارات الحرس الثوري يحتجز هذه المصورة الفوتوغرافية الشهيرة في أوساط السينما والمسرح بإيران، دون السماح لها بالتحدث إلى محاميها، مع توجيه اتهامات لها بطريقة غير رسمية.

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وحملت التوقيعات على البيان أسماء عدد من الفنانين المعروفين شعبيا مثل أصغر فرهادي ورخشان بني اعتماد ومهناز أفشار، في حين تم تداول أنباء حول تعرض نوشين جعفري لضغوط شديدة حاليا، بغية إجبارها على الاعتراف بإدارة حساب معارض للنظام الديني في بلادها عبر موقع تويتر.

ويتهم موالون لنظام المرشد الإيراني علي خامنئي (أعلى هرم السلطة في إيران) نوشين جعفري بالتجديف عبر موقع التغريدات الشهير، حيث أعربت الكثير من الحسابات المؤيدة لنظام طهران عن ارتياحها بعد إعلان القبض عليها.

واعترف القضاء الإيراني باعتقال المصورة السينمائية الشهيرة، حيث كشف الناطق باسم السلطة القضائية أن جعفري تواجه اتهامات بإهانة الحسين بن علي (الإمام الثالث لدى الشيعة)، وكذلك مراسم العزاء، فضلا عن الدعاية ضد النظام المسيطر على حكم إيران بداية من عام 1979.

في المقابل، وصف عدد آخر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واقعة اعتقال نوشين جعفري بالمشروع الأمني المعقد الذي ظهر للعلن حديثا بهدف مواجهة بعض الفنانين والمشاهير اجتماعيا داخل البلاد.

وطالب المكتب السياسي لحزب ملت إيران (أمة إيران) -أحد الأحزاب المحظورة لمناهضته الحكم الديني وتأييده لإقامة الديمقراطية- بإجراء تحقيق شفاف، للوقوف على احتمالية تعرض نوشين جعفري لتعذيب بدني لتقديم اعترافات إجبارية.

وذكر الحزب السياسي الداعم لفصل الدين عن الدولة في إيران، في بيان له، أن المقطع الصوتي المتداول عبر الفضاء الافتراضي يعزز من الفرضية المذكورة، معربا عن مخاوفه من تكرار وقائع على غرار تعذيب نشطاء إيرانيين، بدعوى تورطهم في اغتيال علماء نوويين خلال سنوات مضت، رغم وجود اتهامات ملفقة بحقهم، بحسب إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك).