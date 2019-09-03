ديو يجمع ملحم زين ومحمد خيري في ختام مهرجانات قرطبا

اختتمت مهرجانات قرطبا السياحية برنامجها الفني لصيف 2019 ليلة الأحد بحفل طربي مميز وسط حضور كبير.

البداية مع الفنان محمد خيري الذي قدّم عددًا من الأغنيات الطربية والقدود الحلبية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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كما وجّه خيري تحية للموسيقار الراحل ملحم بركات وأدّى أغنية “يا حبي اللي غاب”.

ثمّ أطلّ ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين على جمهوره الذي حضر من مختلف المناطق وبلدان الاغتراب، وقدّم عددا من الأغنيات الجبلية والرومانسية والوطنية.

وكان لافتا حين اعتلى أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجانات قرطبا المسرح على أغنية “تعلى وتتعمّر يا دار” ودبكوا سوية، حيث رحّب ملحم بهم وقدّم شكره لهم.

كما كانت مبادرة للفنان محمد خيري الذي صعد الى المسرح أيضا وشارك ملحم زين بأداء بعض الأغنيات.