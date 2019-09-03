بالصورة- كارين رزق الله “ملطّخة بالدماء”.. ما القصة؟

انتشر في اليومين الماضيين خبر مقتل الشابة العشرينية إسراء الغريب بعد تعرضها للعنف والأذى من قبل ذويها، فتصدّرت قصتها عناوين النشرات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فبعد نشر الشابة اسراء فيديو على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيه برفقة شاب تقدم لخطبتها، انتفضت عائلتها، معتبرة ان فعلتها هذه منافية للأخلاق ولا تتناسب مع تقاليدهم وقيمهم بعدما حرضتهم أبنة عم أسراء، ما دفعهم لضربها حتى الموت. (لقراءة التفاصيل: قصة إسراء غريب تتفاعل: بلقيس توضح واليسا ترد)

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وتزامنًا مع انتشار هذا الخبر، نشرت الممثلة كارين رزق الله على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها من مشهد ضمن مسلسل الجديد “بردانة أنا” والذي يعالج قضية العنف ضد المرأة، حيث تكون كارين في هذا المشهد معنّفة والدماء ظاهرة على وجهها مع آثار الضرب والتعنيف، وقد أرفقت الصورة بالتعليق التالي: “بردانة أنا.. تحية لكل شهيدة عنف”، كما نشرت الصورة عينها على حسابها عبر موقع تويتر مرفقة إياها بالتالي: “بردانة أنا.. صوت كل ضحية عنف”، كما ارفقت كلامها بهاشتاغ: “#كلنا_إسراء_الغريب”.

وقد لاقت خطوة كارين الملفتة تقديرًا واعجابًا من قبل متابعيها الذين شددوا في تعليقاتهم على ضرورة وجود قانون يحمي المرأة من العنف وبالتالي يحاسب المجرم بعيدًا عن الوساطات او العقوبات المخففة.

الجدير بالذكر أن مسلسل “بردانة أنا” من بطولة كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان ومن انتاج واخراج نديم مهنا. سيبدأ عرضه قريباً جداً عبر شاشة MTV.