الأمير هاري وميغان ماركل يتعرّضان لهجوم عنيف.. ما السبب؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجه الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل هجومًا كبيرًا بسبب سفرهما عبر طائرة خاصة أكثر من مرة، وزاد الهجوم حدّة عندما لم يفعل الأمير ويليام نفس الأمر وسافر مع كيت وأولادها على متن طائرة عادية.
وبعد سلسلة من الهجوم المتكرّر، ردّ الأمير هاري على ما تعرّض إليه وميغان من هجوم ودافع عن استخدامه الطائرات الخاصة، ولكن حتى دفاعه عاد عليه بهجوم أكثر حدّة.
وكان الأمير هاري قد سافر إلى أمستردام صباح اليوم الثلاثاء عبر طائرة تجارية لإطلاق مشروع يدعى Travalyst، وهو عبارة عن شراكة تجمع بين بعض شركات حجز الطيران عبر الإنترنت، وقال الأمير إنه يأمل أن يقدّم هذا المشروع خدمةً أفضل للسياح والأجيال القادمة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال هاري خلال خطابه للحاضرين إنه جاء إلى أمستردام عبر طائرة تجارية وقال إنه نادرًا ما يسافر عبر طائرة خاصة، إذ قال "أقضي 99 % من حياتي مسافرًا عبر العالم في طائرات تجارية".
بينما برّر سفره بطائرة خاصة 4 مرات خلال 11 يومًا، بأنه بغرض حماية أسرته ميغان وطفله آرتشي والحفاظ على أمنهما.
وعلى عكس ما توقعه الأمير هاري، فإن دفاعه عن استخدامه للطائرات الخاصة، عاد عليه بمزيد من الهجوم بين رواد "تويتر" حيث قال أحد الأشخاص: "الأمير هاري: عندما أسافر بطائرة، فذلك لحماية عائلتي، حسنًا، فلتقرضني طائرتك حتى أتمكن من الحفاظ على أمان عائلتي، ياله من تعليق غبي من هاري".
بينما قال آخر: "الأمير ويليام الذي سيصبح ملكًا في يوم من الأيام، لم يفعل ذلك، هل لا يريد الحفاظ على أمن عائلته، ما ردك؟"
ويأتي رد هاري بعدما تعرّض وزوجته ميغان إلى موجة انتقادات خلال الشهر الماضي بعد سفرهما 4 مرات من وإلى مدينة "نيس" الفرنسية ومدينة "إيفيسا" الإسبانية على متن طائرة خاصة، وذلك خلال 11 يومًا.
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