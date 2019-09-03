مسلسل "بحر" يتصدّر جوجل.. وبطله ماجد المصري يُعلّق على تفاعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر مسلسل "بحر" للفنان المصري ماجد المصري، محرك البحث "جوجل" تزامنًا مع انطلاق عرض أولى حلقاته التي بدأت أمس الإثنين كأول مسلسل يُعرض بعد دراما رمضان الماضي.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع المسلسل الذي يخوض به الفنان ماجد المصري، أولى بطولاته المطلقة، كما أنه يُجسّد ولأول مرة شخصية صعيدية.

وأعرب ماجد المصري عن سعادته بمتابعة الجمهور للمسلسل مع أولى حلقاته، لافتًا إلى أن العمل يتناول الدور الصعيدي بأشكال مختلفة، وأنه تحمّس للمشاركة فيه بسبب صديقه حسام شوقي المدير العام لشركة سينرجي، والذي قال له: "اسمع كلامي واعمل صعيدي ومش هتندم".

وأضاف ماجد المصري، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنه لا يتخوّف من خوض تجربة أولى بطولاته الدرامية المطلقة، مؤكدًا أنه لن يُظلم لأنّ عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني وهو ما يُعطيه فرصة للنجاح أكثر من الموسم الرمضاني.

وأوضح "المصري" أن المسلسل هو الأول بعد انتهاء الموسم الرمضاني منذ شهرين، وهذا يجعل الجمهور متعطشًا لرؤية عمل جديد، مردفًا: "المسلسل يقدّم صورة مختلفة لأن الناس يعتبرون أن الصعيد هو القتل والثأر وهكذا ولكن مضمون هذا المسلسل قائم على قصص أخرى عن الحب والأمانة".

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وأكّد ماجد المصري أنه يراهن على هذا العمل لأن المسلسل يحتاجه الجمهور في هذا التوقيت، خاصةً أن الورق تم العمل عليه لفترة طويلة، مضيفًا: "أنا صعيدي وأحببت الشخصية لأن اسم (بحر) مليء بالأسرار ويتحمل الكثير".

وعن اللهجة الصعيدية وكيف أتقنها، قال إنه من المستحيل أن يُتقن اللهجة كما يتحدّث بها أهلها ولكنه حاول قدر استطاعته إتقانها.

وتدور أحداث مسلسل "بحر" في إطار صعيدي بعيًدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد ويوجّه رسائل منها: "الحث على أهمية الأمانة مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة لجانب رومانسي يتخلل بعض حلقات العمل".

يُذكر أن مسلسل "بحر" يقوم ببطولته ماجد المصري ومحمد دياب وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد علي رزق وثراء جبيل وميرنا نور الدين وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي وغيرهم، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.