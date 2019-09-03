تسويةٌ بين وائل كفوري وطليقته بعيدًا عن القضاء.. وهذا هو الشرط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهتْ أزمةُ الفنان اللبناني وائل كفوري مع طليقته أنجيلا بشارة، تمامًا بعد توقيعهما على اتفاقية تقضي بالتسوية التامة بينهما بعيدًا عن القضاء، حيث أكّدت تقارير صحفية أن بشارة وقّعت على تعهد مكتوب لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيلًا عن طليقها.

وأشارت التقارير إلى أن التعهد نصّ على عدم تعرُّض أنجيلا بشارة، لطليقها وائل كفوري بالحديث سلبًا أو إيجابًا، خاصةً أنه حقّق لها ما كانت تُطالب به.

وأكّدت التقارير أن التعهد تضمّن زيادة وائل كفوري للنفقة المادية وأنه سيؤمنها لها مع بداية كل شهر على أن تتسلّمها يدًا بيد أو من خلال المصرف البنكي.

وأكّدت بنود التعهد على توفير وائل كفوري منزلًا بجميع المفروشات والمستلزمات المنزلية لتأمين معيشة آدمية لها.

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وتواصلت "فوشيا" مع المحامي اللبناني أشرف الموسوي، بصفته وكيلًا عن بشارة، الذي أكّد أن التسوية تمّت بينهما بالفعل، ورفض الحديث عن تفاصيلها أو التعليق على ما تم بينهما.

وكان الموسوي قد أكّد في تصريحات سابقة أن الطرفين وصلا لحل سلمي بعيدًا عن نزاعات المحاكم، بعد أن تم التوصل إلى تسوية نهائية بين وائل وأنجيلا، كاشفًا أن الخلاف كان على الأولاد من ناحية الرؤية والنفقة.

يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وُجِّهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في ردّ فعل منه على رفض طليقته لقاء طفلتيه.