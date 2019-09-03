صفاء أبو السعود تُعلن عودتها قريبًا إلى الساحة الفنية ولجمهورها

كشفت الفنانة المصرية، صفاء أبو السعود، عن عودتها قريبًا إلى الساحة الفنية ولجمهورها من خلال عمل درامي كبير، موضّحة أنّها حاليًا في مرحلة قراءة عملين دراميين، ولكنّها لم تقرّر بعد المشاركة في أيّ منهما، مشيرة خلال مشاركتها في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى أنّها تُحضّر مفاجأة حاليًا ببعض الاستعراضات التي سيتمّ من خلالها تعليم الأطفال السلوكيات والأخلاق الحميدة، بعيدًا عن شكل التعليم التقليدي القديم.

وتابعت أبو السعود قولها بأنَّ الطفل وتقويمه وتعليمه التعاليم السليمة في التعامل دائمًا ما يشغل تفكيرها، وتهتمّ به بشكل كبير، وأنَّ لها الكثير من الأعمال الاستعراضية التي تقدِّم النصائح والإرشادات للأطفال.

يُذكر أنَّ الفنانة المصرية صفاء أبو السعود كانت من أشهر فنانات فترة الستينييات والسبعينييات، حيثُ قدّمت العديد من الأعمال الفنيّة المتميّزة والأوبريتات الخاصّة بالأطفال، ومن أشهر أعمالها: "مزيكا في الحي الشرقي"، "غوايش"، "النهر والتماسيح".

قد يهمك ايضاً:

صفاء أبو السعود تقدم أوبريت "فرحة مصر" بعد غياب طويل

ظهور غير متوقع لصفاء أبو السعود في ختام مهرجان المسرح القومي