فيلم «استدعاء ولي عمرو» يدخل عمليات المونتاج

بدأ المنتج وائل عامر، عمليات المونتاج والمكساج لفيلم «استدعاء ولي عمرو» الذي يعتبر أول أعماله السينمائية، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي في إجازة منتصف العام المقبل.

وأضاف عامر أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم الأسبوع الماضي، ودخل مرحلة المونتاج على يد مينا فهيم.

«استدعاء ولي عمرو» تدور أحداثه في إطار الرومانسية و الكوميدية، و هو من بطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح انور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، اماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا، تأليف محمد سمير مبروك، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.

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