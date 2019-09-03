فيلم «ما تعلاش عن الحاجب» مرشح لـ ٣ جوائز في مهرجان إيليا

لايزال الفيلم المصري القصير "ماتعلاش عن الحاجب" يشارك في جولته في المهرجانات الدولية، فبعد أن حصد الفيلم الذي أخرجه تامر عشري الفائز بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي لأفضل فيلم قصير.

يستعد الفيلم للمشاركة في مهرجان إيليا للأفلام القصيرة في القدس، منافسا على ثلاثة جوائز هي أفضل فيلم، وأفضل سيناريو للكاتب هيثم دبور، وأفضل ممثلة للفنانة أسماء أبو اليزيد.



"ما تعلاش عن الحاجب" تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، ويدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن في أحد المولات، ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه الأول، بالإضافة إلى اهتمام جماهيري عن عرضه في سينما زاوية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أسماء أبو اليزيد تكشف عن سر انجذابها لـ "عيار ناري"

أسماء أبو اليزيد تؤكّد عرض"الكويسين" خلال عيد الأضحى