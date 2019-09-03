توأم زينة تحت الحصار بسبب ملاحقة المعجبين والمصورين

تعيش الفنانة زينة في كهف مغلق على نفسها في محاولة للهروب بصغيريها بعيدا عن الملاحقات المستمرة من جمهورها وعدسات المصورين.
وأصدرت زينة تعليمات خاصة لإدارة الفندق الذي تتواجد فيه بالساحل الشمالي بمنع اقتراب أحد منها أو تصويرها دون علمها.
ويأتي ذلك بعد المشادة مع إحدى المغجبات التي طلبت منها نشر صور أطفالها ليبقى التوأم تحت حصار والدتها لحين إشعار آخر.
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