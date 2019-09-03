الفنانة مايا نصري تصل القاهرة من أجل «ريما »

وصلت الفنانة اللبنانية مايا نصري، إلى القاهرة، من أجل تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "ريما"، الذي ينتمي الى نوعية الاثارة والتشويق تدور احداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب وتتطور الاحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة لها ام لعنة علي اقرب الناس إليها

وقد اعربت الفنانة مايا نصري عن سعادتها بالتواجد في مصر لتصوير فيلمها السادس في مشوارها الفني، والتي تؤدي من خلالة شخصية "مي" وهي سيدة اعمال، متزوجة من الفنان فراس سعيد والذي صورت معه اول مشاهدها داخل احدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة

الجدير بالذكر ان فيلم "ريما" قد بدأ تصويره قبل اجازة عيد الاضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر واستكمل التصوير منذ ايام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل

فيلم "ريما" بطولة مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، احمد امام، اية سليم، منى جمال، بالإضافة الى انضمام نجوم جديدة مثل: صلاح عبد الله و ميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي وتأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

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