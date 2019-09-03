شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى استاد القاهرة 13 سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم تامر حسنى حفلاً غنائيا باستاد القاهرة الدولى يوم 13 سبتمبر الحالى، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن تامر من النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة تحديداً فى حفلات "اللايف".

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائى له في مسيرته الفنية، وشارك فى الحفل الفريق الإسبانى العالمى جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.

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يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.