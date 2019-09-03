تعرف على مواعيد العرض الثانى لمسلسل "أهو ده اللى صار" على Dmc

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شبكة قنوات Dmc ، أمس الاثنين، إذاعة أولى حلقات العرض الثانى لمسلسل "أهو ده اللى صار" الذى تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكى عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وذلك بعد نجاح العمل فى أول عرض له . ويعرض مسلسل "أهو ده اللى صار" على شبكة قنوات Dmc فى المواعيد التالية: Dmc العرض الأول الساعة 07:00 المساء الإعادة الأولى الساعة 01:00 ف الليل الإعادة التانية الساعة 11:00 الظهر Advertisements Dmc دراما العرض الأول الساعة 10:00 المساء الإعادة الأولى الساعة 08:00 الصبح الإعادة الثانية الساعة 03:00 العصر المسلسل من بطولة روبى، أحمد داوود، سوسن بدر، أروى جودة، على الطيب، محمد فراج، هشام إسماعيل، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، إلهام عبد البديع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

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