شاهد.. ضحك ولعب وجد.. رضوى الشربينى تحتفل مع ابنتيها بأول يوم دراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى بأول يوم دراسة لابنتيها "تيا وتمارا" اللتين ظهرتا بالزى المدرسى، وذلك من خلال صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ضحك ولعب وجد". وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى تعليقا على الصورة قائلة: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد فى البيت تقعد، وتمارا مش عايزة تتعلم أساسا بس عايزة تشتغل مذيعة زى مامى، وأنا هلطم ". Advertisements وتنوعت ردود الفعل من جمهور رضوى، حول شبه البنات بوالدتهما، وأكدوا أنهما يشبهان والدتهما إلى حد كبير .

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