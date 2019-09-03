شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ رامى جمال بتوقيع نادر عبد الله وياسر نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الملحن ياسرنور لتسجيل أغنيتين جديدتين من ألبوم المطرب رامى جمال الجديد، وقال ياسر لـ"الخليج 365" إن الأغنية الأولى من كلمات نادر عبد الله، والثانية كلمات رفيق نجيب، والأغانى من توزيع توما، ونادر حمدى، معربا عن أمنياته بأن يستطيع تقديم شئ مختلف مع رامى جمال ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف الملحن ياسرنور بأنه يتعاون أيضا بأغنية فى ألبوم مصطفى حجاج الجديد، والذى يحمل اسم "هتزهزه"، وأغنية بعنوان "تمام" وهى من كلمات هيثم سليم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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وكان المطرب رامى جمال قد طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات محمد شرشر، وحققت نجاحا كبيرا.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا كبيرا، وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعاً فى لندن، وهى: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير"روبى براينت"، و"زاك سانى".