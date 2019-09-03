شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحيى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوليمبيا هول فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية تايلور سويفت لأحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا وذلك 9 سبتمبر الجاري ، علي أن يبدء الحفل في الثامنة و النصف مساءا .

من جهة اخري استطاعت تايلور سويفت أن تثير ضجة بألبومها الغنائي " lover " الذي حصد سلسلة طويلة من الاشادات من قبل المعنيين بالموسيقي و الغناء ، واحتفلت سويفت مع عدد من محبيها في اجواء ممتعة بأطلاق الالبوم .

"أوليمبيا هول" يعتبر أقدم مسرح عروض مغطى فى باريس ويحتوى على 2000 مقعد، وقام بتأسيسه برينو كوكتركس سنة 1893، أحيا الكثير من المشاهير به حفلات غنائية ضخمة، مثل داليدا وجيلبار بيكو وشارل ترينت وبجورك ولارار فابيان وبربرا وميرالى ماثيو واميليا رودريجز، وغيرهم الكثيرون.

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تايلور سويفت



تايلور سويفت



تايلور سويفت