شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت وهالزى وsza أبرز النجوم المشاركين بألبوم بوست مالون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى وعشاق الغناء إطلاق نجم الراب الأمريكى بوست مالون البومه الجديد " Hollywood’s Bleeding" المقرر إطلاقه خلال أيام.

وكشف النجم العالمى بوست مالون، البالغ من العمر 24 عاما، عن النجوم الذين سيشاركوا أغنيات ألبومه الجديد، ويأتى فى المقدمة النجم العالمى ترافيس سكوت، كذلك فيوتشر، وهالزى، وليل بابى، وأوزى أوسبورنى، وميك ميل، كذلك sza وyoung thug ، و هو الخبر الذي كشفه مالون عبر صفحته علي " انستجرام " و تداولته عدد كبير من المواقع ابرزها pagesix .

ويتوقع الكثير من محبى ومعجبى بوست مالون أن النجوم الذين يشاركون نجمهم المفضل بألبومه الغنائية هم سبب حقيقى لتحقيق المزيد من النجاحات.