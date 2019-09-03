شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريق Jonas Brothers يزور معجبة مريضة بالسرطان وتخضع للعلاج الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق " Jonas Brothers " أن يفاجئ واحدة من محبيهم و هي فتاة صغيرة ذات الـ ( 16 عام ) تعاني من مرض السرطان وتخضع للعلاج الكيماوي.

قبل حفلهم في هيرشي بولاية بنسلفانيا ، زار فريق " Jonas Brothers " المعجبة الصغيرة لي لي جوردان البالغة من العمر 16 عام و التي دعت الفرقة مازحة لزيارتها في مستشفى ولاية بنسلفانيا للأطفال ، حيث تتلقى علاجًا كيماويًا لعلاج السرطان ، و ذلك بعد أن أكدت لهم لي لي أنها كانت تتمني حضور حفلهم لكن علاجها منها من ذلك فقام عدد من مرتادي "إنستجرام " بالإشارة للفريق علي ما كتبته لي لي و ذلك قرر الفريق أن يزوج الفتاة الصغيرة و كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لها وذلك حسب موقع " ديلي ميل" .

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وما لفت الانظار أن نجمة بوليوود بريانكا شوبرا زوجه " نيك جوناس" عضو " Jonas Brothers " كانت معهم و تظهر بخلفية الفيديو .