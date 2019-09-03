رضوى الشربيني: "ده مستقبل بناتي وأنا هلطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها رفقة ابنتيها تيا وتمارا، بالزي المدرسي.
كتبت الشربيني في تعليقها على الصورة: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد في البيت، وتمارا مش عايزة تتعلم أساسًا بس عايزة تشتغل مذيعة زي مامى، وأنا هلطم".
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة".
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